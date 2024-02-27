روسيا.. ابتكار طريقة جديدة لمكافحة الجفاف

ابتكر العلماء الروس طريقة جديدة لمكافحة الجفاف، تسمح بتخفيض تكلفة المواد الكيميائية والمياه بنسبة 25 بالمئة وذلك بإضافة الفحم الحيوي والميكروبات إلى التربة.





ويشير العالم فيشنو دايال راجبوت، الباحث العلمي في أكاديمية علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الفيدرالية الجنوبية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الفحم الحيوي هو فحم الخشب الذي يضاف للتربة لزيادة الخصوبة.

إقرأ المزيد

ووفقا له، إضافة الفحم الحيوي والميكروبات والفطريات تعمل على تحسين الوظيفة الميكروبية للتربة وتعزيز نمو النبات.

ويقول: "أظهرت البكتيريا الجذرية والفطريات سلوكا معززا لنمو النبات حتى في ظل ظروف الجفاف. وأدت إضافة الفحم الحيوي إلى تنشيط كل هذه الآليات وتوفير بيئة أفضل للنمو. واستخدام الفطريات المتعايشة مع الجذور. يوفر العناصر الغذائية، مثل الفوسفات والنيتروجين للنبات المضيف".

ويشير مصدر في الجامعة إلى أن مزيج البكتيريا الجذرية والفطريات المحفزة لنمو النباتات في الفحم الحيوي يمكن استخدامها مباشرة في التربة، لأن الفحم الحيوي يقلل من تأثير تغير المناخ.

ووفقا للباحثين، الميزة الرئيسية لهذه التكنولوجيا هي أن الفحم الحيوي يستخدم الكتلة الحيوية لاحتجاز الكربون وتخزينه بدلا من الاحتراق المباشر.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"