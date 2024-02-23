"روسيسكايا غازيتا": أنظمة الحماية المعدّلة تحمي الدبابات الروسية من خطر الدرونات والقذائف

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن أنظمة الحماية الخارجية المعدّلة التي زودت بها بعض الدبابات الروسية، توفر حماية ممتازة لهذه الآليات من الدرونات الإنتحارية والقذائف المضادة للدروع.

واستشهدت الصحيفة بمقال نشرته مجلة Military Watch المتخصصة بالشؤون العسكرية، إذ أشار الخبراء في المجلة إلى أن شباك الحماية الخارجية التي حصلت عليها دبابة روسية من نوع T-90M، ساهمت بحماية هذه الدبابة بشكل فعال أثناء تعرضها لهجوم طائرة انتحارية خلال العملية الخاصة.

وتبعا للمجلة فإن "الدبابة وبعد تعرضها للهجوم انفجرت على سطحها وحدات الحماية الديناميكية Kontakt-1 فقط، وبقيت المركبة نفسها سليمة تماما وجاهزة للقتال، وأعيدت إلى المعارك بعض إخضاعها لإصلاحات طفيفة، حيث استبدلت خلالها أنظمة الحماية التالفة".

وأشارت المجلة إلى "أن القوات المسلحة الأوكرانية والإسرائيلية استفادت أيضا من مثل هذه التعديلات التي يستخدمها الجيش الروسي مع الدبابات، وبدأ الجيش الإسرائيلي بتجهيز دبابته أيضا بشباك حماية خارجية بعد أن أحرق المسلحون الفلسطينيون أكثر من عشر دبابات Merkava Mk. IV بقاذفات القنابل اليدوية".

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وتجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بدأت بتركيب الشباك والهياكل المضادة للقذائف على أبراج دباباتها منذ العام 2020.

المصدر: روسيسكايا غازيتا