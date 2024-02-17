الذكاء الاصطناعي يكشف وجه "جاك السفاح" أعتى قاتل متسلسل في القرن الـ19

كشف الذكاء الاصطناعي وجه القاتل المتسلسل "جاك السفاح"، أعتى مجرم عرفه العالم في القرن التاسع عشر.

وتأتي هذه الصور التي تم إنشاؤها مؤخرًا بواسطة الذكاء الاصطناعي بفضل جهود جيف ليهي (63 عاما)، المفتون بالقاتل المتسلسل لدرجة أنه أنتج مسلسلا قصيرا عن "جاك السفاح" في عام 2011.

Jack the Ripper’s face finally revealed — here’s what AI thinks the notorious killer looked like https://t.co/IIpl4pewOWpic.twitter.com/zpDx8UcdTc — New York Post (@nypost) February 17, 2024

والآن، وبعد مرور 13 عاما، تمكن ليهي من تكوين صورة لما يمكن أن يكون عليه شكل السفاح، والذي يبدو رجلا نبيلا يتمتع بطاقة مغرية وعين جامحة.

واستخدم ليهي، من كارمارثين في ويلز، الذكاء الاصطناعي لإنشاء وجه آرون كوسمينسكي، المشتبه به المعروف باسم "جاك السفاح".

This is what Jack the Ripper looked like - according to AI https://t.co/CgIndKYkjS — Metro (@MetroUK) February 16, 2024

وكان كوزمينسكي حلاقا بولندي المولد، وكان يعمل في وايت تشابل في الطرف الشرقي من لندن عندما وقعت جرائم القتل القتل الفظيعة في القرن التاسع عشر.

وقد أطلق عليه الخبراء لقب "السفاح"، على الرغم من عدم إثبات إدانته مطلقا.

واستخدم ليهي برنامج Midjourney وصور أقارب كوزمينسكي لبناء الصورة. وقال: "إنه لأمر مدهش أن نحصل أخيرا على صورة له. لقد فوجئت بمدى روعة الصور. لم تكن هناك صورة له على الإطلاق، وهذا أفضل ما سنحصل عليه على الإطلاق. ومن المثير جدا أن نضع أخيرا وجها للقاتل المتسلسل الأكثر شهرة في العالم".

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وأوضح جيف أنه قام باستخدام صورتين لأخت كوزمينسكي، ماتيلدا، وواحدة لعمه وأخرى لأحد أقربائه.

مضيفا أنه كان لديه صورة لأحد أصهاره أيضا، موضحا: "كانت العائلات مرتبطة بشكل وثيق – أبناء العمومة يتزوجون لأجيال – لذلك كان هذا مفيدا".

وأصبح ليهي، وهو جد لثلاثة أطفال، مفتونا بقضية السفاح عندما كان في العاشرة من عمره عندما اصطحبته عمته في جولة في منطقة إيست إند.

وقتل قاتل متسلسل مجهول البغايا في عام 1888 عن طريق قطع حناجرهن وتشويه بطونهن.

وجاء اسم "جاك السفاح" (Jack the Ripper) من رسالة كتبها شخص يعلن مسؤوليته عن عمليات القتل

وبمرور الوقت، ارتبطت العديد من الأسماء بجرائم القتل تلك على مر السنين، بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة البريطانية ومؤلفون وفنانون. لكن كوسمينسكي كان المشتبه به الأبرز.

ويُعتقد أن السفاح ربما كان رجلا متعلما من الطبقة العليا وكان على الأرجح يعمل في وظيفة ثابتة.

وتم إدخال كوسمينسكي في مصحة للأمراض العقلية في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر، وفقا للمعلومات الموجودة على الإنترنت. وتوفي في المستشفى عام 1919 عن عمر يناهز 53 عاما.

المصدر: نيويورك بوست