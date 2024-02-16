الأقمار الصناعية تساهم في حل لغز الأهرامات المصرية

يحاول العلماء فك لغز بناء الأهرامات المصرية. اليوم، تحيط بهذه الهياكل المهيبة صحراء قاحلة، ولكن في العصور القديمة كان يجري بجانبها مجرى مائي ضخم.





وقد ساعدت صور الأقمار الصناعية على حل هذا اللغز، حيث كشفت عن وجود فرع قديم لنهر النيل عرضه مئات الأمتار ويمتد مسافة 100 كلم، كان يمر عبر منطقة الجيزة، ولكنه مع مرور الوقت جف واختفى.

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وتشير IFLScience، إلى أن آثار فرع "أهرامات" الذي يمتد مسافة 100 كلم، اكتشفت بواسطة قمر صناعي. وليس مستبعدا أن يكون القدماء قد استخدموه لنقل مواد البناء إلى منطقة بناء الأهرامات في الجيزة القريبة منه، والتي فيها 38 هرما معروفا.

ويخطط الباحثون لدراسة التربة في منطقة الفرع النهري الجاف.

المصدر: نوفوستي + وكالات