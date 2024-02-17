روسيا تعدّل مركبات "ترميناتور" القتالية وتدخلها على خط العملية العسكرية الخاصة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت على نماذج معدّلة من مركبات "ترميناتور" القتالية المخصصة لدعم الدبابات.

وجاء في منشور للصحيفة:" تعتبر مركبات دعم الدبابات القتالية من أكثر المركبات الفعالة التي تستخدم في العملية العسكرية الخاصة، ومنها مركبات ترميناتور. لقد حصلت القوات الروسية المشاركة في العملية على نماذج معدّلة من هذه المركبات، حيث جهّزت بوسائل حماية إضافية في المكان الذي تقع فيه أجهزة الرؤية الخاصة بقائد المدرعة، وكذلك في مكان وجود قاذفات القنابل".

وتبعا للصحيفة فإن المركبات المذكورة حصلت أيضا على وسائل حماية من الدرونات للبرج القتالي المثبت عليها، كما جهّزت مؤخرة الهيكل فيها بدروع لحمايتها من القذائف والصواريخ المضادة للمدرعات.

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ومركبات "ترميناتور" هي آليات مدرعة يستخدمها الجيش الروسي لدعم الدبابات في العمليات العسكرية، وحصلت تلك المركبات على رشاشين من عيار 30 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم، وقاذفات للقنابل، وقاذفات للصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا