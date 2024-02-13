الخبراء الروس يطورون "ذخائر هجينة" فريدة من نوعها لراجمات الصواريخ

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس يطورون "ذخائر هجينة" لراجمات الصواريخ، تجمع بين خصائص الصواريخ والطائرات.

وأشارت الخدمة الصحفية للمعهد الفيدرالي للملكية الصناعية في روسيا إلى :"أن الذخائر الجديدة هي عبارة عن ذخائر نفاثة، تم تصنيع جسمها الرئيسي وفقا لمعايير ديناميكية الهواء، وجهّز بأجنحة وزعانف توجيه، وحصل على تقنيات لتحديد الإحداثيات والوصول تلقائيا إلى الهدف".

ويمكن لهذه الذخائر التحليق على ارتفاعات منخفضة ليصعب رصدها من قبل الرادارات والمنظومات الدفاعية، ويحوي القسم السفلي من هيكلها الأساسي على تجهيزات تسمح بتثبيت قذائف وصواريخ من عيار 122 ملم عليه، إذ يمكن تثبيت قذيفتين على الأقل، وتحوي القذائف على وحدات توجيه ذاتي لإصابة الأهداف، كما جهّزت بتقنيات تسمح بتصحيح مسارها أثناء الحركة من قبل المشغّل.

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وأشار مطورو الذخائر إلى "أنه لا توجد نظائر شبيهة بها حاليا، تجمع بين خصائص الطائرات والصواريخ، ويمكنها أن تستخدم قذائف من عيار 122 ملم، والتحليق على ارتفاعات منخفضة بنفس الوقت".

المصدر: روسيسكايا غازيتا