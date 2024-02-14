اليابان.. "إنتاج خنازير" بأعضاء مناسبة لعمليات زرع الأعضاء البشرية

أدى تعاون دولي بين شركة PorMedTec في اليابان وeGenesis في الولايات المتحدة، إلى نجاح تجربة إنتاج متبرعين من الخنازير معدلين وراثيا لاستخدامهم في عمليات زرع الأعضاء.

وأعلنت PorMedTec، التابعة لجامعة ميجي، وهي شركة رائدة عالميا في علم أجنة الخنازير، يوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تربية ثلاثة خنازير معدلة وراثيا بأعضاء يمكن زرعها في البشر مع خطر أقل للرفض المناعي.

eGenesis, PorMedTec Engineer Pig Donors in Japan for Xenotransplantation



eGenesis and PorMedTec have worked together to successfully produce genetically engineered porcine donors for use in transplantation. Learn more: https://t.co/sv3YnEHNPqpic.twitter.com/WY26M77ef0 — Genetic Engineering & Biotechnology News (@GENbio) February 13, 2024

وفي سبتمبر الماضي، استوردت PorMedTec خلايا لحم الخنزير المعدلة وراثيا من شركة eGenesis الأمريكية، ومقرها كامبريدج، ماساتشوستس، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تعمل على تطوير أعضاء وخلايا متوافقة مع الإنسان لعلاج فشل الأعضاء.

Japanese startup PorMedTec has delivered three newborn piglets genetically engineered to have organs suitable for transplanting into humans. https://t.co/tqXadPq0pf — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) February 12, 2024

وكجزء من التعاون بين الشركتين، تم توفير خلايا الخنازير المعدلة وراثيا التي طورتها شركة eGenesis لشركة PorMedTec لتقوم بعملية النقل النووي للخلايا الجسدية، أو الاستنساخ. وتحمل الخلايا التي توفرها شركة eGenesis نفس التعديلات المستخدمة للعضو الرئيسي المرشح قيد التطوير في الولايات المتحدة. وتتضمن هذه التعديلات إزالة ثلاثة جينات تشارك في تخليق مستضدات الجليكان المتورطة في الرفض المفرط الحدة، وإدخال سبعة جينات محورة بشرية تشارك في تنظيم العديد من المسارات التي تعدل الرفض: الالتهاب، والمناعة الفطرية، والتخثر، والمكملات، وأخيرا، تعطيل الفيروسات القهقرية الذاتية في جينوم الخنازير.

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وتخطط eGenesis وPorMedTec للتقدم بشكل مشترك في تطوير الأعضاء المعدلة وراثيا في اليابان لتلبية الاحتياجات الهائلة في البلاد، مع التركيز الأولي على زراعة الكلى.

وقال مايك كيرتس، الرئيس التنفيذي لشركة eGenesis: "يسعدنا أن نتشارك مع PorMedTec، الشركة الرائدة عالميا في استنساخ وإنتاج الخنازير، لتطوير منتجات أعضائنا لإنهاء الوفيات في قائمة الانتظار، وإطالة الحياة، وفي نهاية المطاف حل علاج فشل الأعضاء".

وقال جينجيرو ميوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PorMedTec: "مهمتنا هي توفير الأعضاء والأنسجة والخلايا القابلة للزرع لعلاج جميع المرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء".

وأكد أن نجاح استنساخ خنزير معدل وراثيا سيسهم في تسريع الجهود لجعل التطبيقات السريرية حقيقة واقعة في اليابان، موضحا أنهم سيزودون المؤسسات الطبية اليابانية بالخنازير الصغيرة لإجراء البحوث قبل السريرية.

ويعد النقص في المتبرعين بالأعضاء مشكلة عالمية، ولكن الوضع خطير بشكل خاص في حالة اليابان، حيث يحصل 3% فقط من المرشحين على قائمة الانتظار على عمليات زرع الأعضاء سنويا.

المصدر: yahoo