روسيا.. طريقة مبتكرة صديقة للبيئة لمضاعفة محصول الذرة

اكتشف علماء الأحياء بجامعة تومسك طريقة لاستخدام البكتيريا المفيدة في تحفيز نمو الذرة، وبالتالي زيادة إنتاجها بمقدار 1.7 مرة.

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تدرج الذرة ضمن النباتات الزراعية العشرة الأكثر شعبية في روسيا والعالم. وتتعرض الذرة لأكثر من 200 نوع من الآفات و28 نوعا من مسببات الأمراض التي تقلل من إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. والمبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة الآفات، يمكن أن تؤثر سلبا على الوسط المحيط، بما في ذلك التربة.

ويشير تقرير الجامعة إلى أن علماء الأحياء اكتشفوا طريقة صديقة للبيئة لحماية النباتات، حيث لزيادة مقاومة الذرة لمختلف العوامل الضارة، استخدموا خليطا من البكتيريا المفيدة من أجناس Bacillus وAzotobacter وLactoplantibacillus وPseudomonas والخميرة من جنس Saccharomyces.

ويعتقد العلماء، أن استخدام الكائنات الحية الدقيقة المدروسة والمجربة سيجعل من الممكن استخدام البكتيريا في تقنيات صديقة للبيئة لزراعة الذرة والحصول على منتجات آمنة خالية من المبيدات الحشرية.

ويقول عالم الأحياء إيفان دوبوفسكي: "استخدمنا في الدراسات عدة تركيبات مختلفة من البكتيريا والخميرة. وقد أظهرت تركيبتان منها أكبر قدر من الكفاءة مقارنة بالخيارات الأخرى. وبعد معالجة بذور الذرة بهما ازداد تركيز الكلوروفيل مقارنة بالبذور الأخرى. وتؤثر زيادة تركيز الكلوروفيل المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي إيجابيا في وظائف الأعضاء والجهاز المناعي وحماية النبات ما يؤدي في النهاية إلى زيادة المحصول. وقد ارتفع متوسط ​​وزن الكوز بعد معالجة البذور بتركيبة واحدة إلى الحد الأقصى. ولكن بعد معالجتها بالتركيبة الثانية زاد عدد الكيزان بمقدار 1.7 مرة".

المصدر: نوفوستي