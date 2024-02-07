الإعلان عن موعد تصنيع صواريخ BrahMos المجنحة الجديدة

أعلنت شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية عن الموعد الذي ستبدأ فيه إنتاج الجيل الجديد من صواريخها المجنحة.

وخلال معرض الدفاع العالمي World Defense Show الذي يجرى في الرياض قال مدير شؤون التصدير في الشركة:" من المقرر أن يبدأ إنتاج الصواريخ المجنحة الروسية-الهندية BrahMos-NG نهاية عام 2025".

وأضاف:"نعمل حاليا على تشييد مصنع كبير في الهند يخصص للإنتاج التسلسلي لصواريخ BrahMos-NG، وما بين مارس وأبريل القادمين سنكون قد انتهينا من إنشاء المباني، ومن المخطط تركيب المعدات والتشغيل وبدء الإنتاج بحلول نهاية عام 2025 - بداية عام 2026".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، أتول راني قد صرح العام الماضي أيضا بأن "الشركة من المفترض أن تبدأ بإنتاج جيلها الجديد من الصواريخ نهاية عام 2025".

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طوّرت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي-الهندي المشترك BrahMos Aerospace، كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، كما أطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/سا، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: تاس+وكالات روسية