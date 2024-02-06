روسيا تجهّز الجيش بغواصة نووية جديدة

شهد مصنع "سيفماش" الروسي مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة نووية جديدة، صممت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"شهد مصنعنا في 3 فبراير الجاري احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة الأمير بوجارسكي التي تنتمي لفئة غواصات Borei-A النووية الحاملة للصواريخ".

وحضر الاحتفالية القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، وعدد من الشخصيات الحكومية والعسكرية الروسية، وممثلون عن مؤسسات تصنيع السفن والغواصات الحربية في روسيا".

وخلال الاحتفالية هنأ يفمينوف عمال ومصممي مصنع "سيفماش" ومكتب "روبين" الروسي للتصاميم العسكرية، وأشار إلى أن الغواصة النووية الجديدة حصلت على أفضل التقنيات التي تم تطويرها وفقا للخبرات المحلية في صناعة الغواصات، وأن الخبرات التي يمتلكها الخبراء والعلماء في "سيفماش" ستساهم في مواكبة التطور السريع للتقدم العلمي والتكنولوجي والمضي قدما به في عدة مجالات.

وبعد إخراج الغواصة من ورشة التصنيع، وإنزالها إلى المياه ستخضع لعدة مراحل من الاختبارات قبل تسليمها للأسطول الشمالي في الجيش الروسي.

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تتميز غواصات "Borei-A" الروسية باحتوائها على منظومات سونار متطورة، لديها القدرة على اكتشاف أنواع مختلفة من الأهداف، بما فيها السفن والغواصات والطوربيدات والأجسام التي تتحرك تحت الماء، كما يمكنها قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي لمساعدة الغواصات على إيجاد فتحات لإطلاق الصواريخ البالستية، وتتسلح بـ 16 صاروخ "بولافا" عابر للقارات، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا