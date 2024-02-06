توسيع مجال الرادار فوق روسيا لرصد الطائرات المسيرة

أعلن دميتري سافيتسكي نائب المدير العام لشركة "ألماز-أنتي" عن توسيع مجال الرادار فوق روسيا لمراقبة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك في الاتجاهات الخطيرة.

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ويقول سافيتسكي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "فعلا جرت عملية توسيع مجال الرادار كثيرا مقارنة بما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وهذه العملية مستمرة في اتجاهات مختلفة، خاصة حيث توجد تهديدات".

ويشير، إلى أن مجال الرادار حول العاصمة الروسية، يسمح باكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة وتدميرها في الوقت المناسب. وجميع المعدات الأساسية المستخدمة هي من إنتاج الشركة.

ويقول: "الوسائل مختلفة - سواء تلك التي تم تكييفها للعمل في ظروف جديدة، أو تلك التي كانت مخصصة في السابق لاكتشاف الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض".

ويذكر أن القوات الأوكرانية تقصف باستمرار المناطق الوسطى والحدودية لروسيا، وتشن هجمات بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريبية. ومن جانبها تسقط أنظمة الدفاع الجوي الروسية يوميا وبانتظام معظم الطائرات المسيرة التي تطلقها أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي