"عيون طفل" تعلّم الذكاء الاصطناعي كيفية تطور الإنسان!

درّب العلماء الذكاء الاصطناعي على تعلّم كيفية تطور الإنسان من خلال عيون طفل، وسط مخاوف من أن التكنولوجيا الحديثة قد تدمرنا.

وربط فريق البحث في جامعة نيويورك مسجل كاميرا الرأس بالطفل سام عندما كان عمره ستة أشهر فقط حتى عيد ميلاده الثاني.

وتمت تغذية نموذج الذكاء الاصطناعي باللقطات المكونة من 250 ألف كلمة وكذلك مجموعة من الصور، حيث تعلم كيفية التعرف على الأشياء المختلفة بشكل مشابه لما فعله سام.

وطوّر الذكاء الاصطناعي معرفته كما فعل الطفل، من خلال مراقبة البيئة والاستماع إلى الأشخاص القريبين وربط النقاط بين ما شوهد وسمع.

كما حددت التجربة العلاقة بين التمثيل البصري واللغوي في نمو الطفل.

وشرع العلماء في اكتشاف كيفية ربط البشر الكلمات بالتمثيل البصري، مثل ربط كلمة "كرة" بجسم مستدير بدلا من ميزات أو أشياء أو أحداث أخرى.

والتقطت الكاميرا بشكل عشوائي أنشطة سام اليومية، مثل أوقات الوجبات وقراءة الكتب ولعب الطفل، والتي بلغت حوالي 60 ساعة من البيانات.

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واستخدم الفريق جهاز تشفير الرؤية والنص لترجمة الصور واللغة المكتوبة لنموذج الذكاء الاصطناعي، من اللقطات التي تم الحصول عليها من خلال سماعة سام.

وعلى الرغم من أن اللقطات لم تربط في كثير من الأحيان الكلمات والصور بشكل مباشر، إلا أن روبوت نموذج رؤية الطفل للتعلم المتباين (CVCL)، الذي يتكون من الذكاء الاصطناعي والكاميرا الأمامية، كان قادرا على التعرف على المعاني.

واستخدم النموذج نهجا تعليميا متباينا يقوم ببناء المعلومات للتنبؤ بالصور والنصوص التي تتوافق معا.

وقدم الفريق عدة اختبارات لـ 22 كلمة وصورة منفصلة كانت موجودة في لقطات الفيديو الخاصة بالطفل، ووجدوا أن النموذج كان قادرا على مطابقة العديد من الكلمات وصورها بشكل صحيح.

وأظهرت النتائج أن نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه تعميم ما تعلمه بمعدل دقة 61.6%.

ووجد العلماء أنه لا تزال هناك عيوب في نموذج الذكاء الاصطناعي، وبينما أظهر الاختبار واعدا في فهم كيفية تطوير الأطفال للوظائف المعرفية، إلا أنه كان محدودا بسبب عدم قدرته على تجربة حياة الطفل بشكل كامل.

ويخططون لإجراء بحث إضافي لتكرار تعلم اللغة المبكر لدى الأطفال الصغار الذين يبلغون من العمر عامين تقريبا.

المصدر: ديلي ميل