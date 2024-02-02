نشرت قناة تليغرام "مراسلو الربيع الروسي" مقطع فيديو أظهر جنديا روسيا يحمل مسيرة "فامبير" (مصاص الدماء) الأوكرانية الثقيلة "الميتة".

وقد تم تحييد هذا الدرون الخطير من قبل مجموعة "برودياغي" للقوات الخاصة الروسية بالقرب من بلدة "كليشيفيكا في محور " أرتيوموسك" العملياتي.

ومن غير الواضح هل تم إسقاط تلك المسيّرة بالسلاح الخفيف أو تم تحييدها من قبل منظومة الحرب الإلكترونية الصديقة.

يذكر أن مسيرة "فامبير" الثقيلة الأوكرانية بمقدورها أن تحمل حتى 6 ذخائر وبصورة خاصة ألغام عيار 82 ملم. لكن إسقاطها سهل بسبب سرعتها البطيئة والضوضاء المدوية التي تطلقها

وتشبه مسيّرة "فامبير" (مصاص الدماء) رباعية المراوح المسيّرة القاذفة "بابا ياغا" في أثناء التحليق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا