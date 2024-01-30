روسيا.. تسجيل براءة اختراع جهاز لمكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة

حصل علماء جامعة تفير للعلوم التقنية على براءة اختراع لجهاز مكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة.

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وتشير وكالة تاس للأنباء إلى أنه وفقا للوثيقة: "ينسب هذا النموذج إلى أنظمة الدفاع الجوي، وبصورة خاصة إلى أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض ومنخفضة السرعة".

وتشير وثيقة براءة الاختراع إلى أن الجهاز مصنوع على شكل قاذفة نارية متعددة المواسير مع وحدة المقذوفات، وله القدرة على استيعاب الصواريخ.

ووفقا للوثيقة، صممت قاذفة الألعاب النارية متعددة المواسير على شكل وحدة صاروخية نارية لها القدرة على تشغيل مجموعة من الصواريخ، تثبت بواسطة قضيبين يمكن سحبهما، على قاعدة مائلة دوارة، عليها منظومة إشعال الفتيلة.

ويشير المصممون، إلى أن النتيجة التقنية أظهرت فعالية عالية لهذه الطريقة في مواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة.

المصدر: تاس