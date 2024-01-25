روسيا.. ابتكار مسيرة تعود إلى قاعدتها عند انقطاع الاتصال بها

ابتكر المهندسون الروس في مكتب التصميم "MiS" طائرة مسيرة مزودة بمنظومة خاصة فريدة تجعلها تعود إلى قاعدتها في حالة انقطاع الاتصال مع المشغل.

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ويقول مصدر في مكتب التصميم لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "تستخدم في هذه المسيرة منظومة "الدليل" التي طورناها، لتضمن عودة الطائرة المسيرة إلى نقطة إطلاقها في حالة فقدان الاتصال بالكامل بينها وبين المشغل. وتعمل وفق مبادئ الملاحة بالقصور الذاتي، دون الحاجة إلى استخدام نظام تحديد المواقع. وهذه المنظومة تزيد من قدرات وإمكانيات الطائرات المسيرة بشكل كبير في ظروف الحرب الإلكترونية. ويمكن أن تبعد منظومة "الدليل" الطائرة المسيرة بعيدا عن منطقة تغطية الحرب الإلكترونية حتى يستعيد المشغل الاتصال بها".

ويشير المصدر إلى أن الطائرة المسيرة "MiS-35" سداسية المراوح مع إمكانية طيها ونقلها.

ويقول: "يمكن لهذه الطائر حمل 4.5 كلغم، وتبلغ سرعة طيرانها القصوى 63 كيلومترا في الساعة، ويمكنها البقاء في الجو مع الحمولة مدة 32 دقيقة. وقد جهزت الطائرة بنظام إسقاط الحمولة، وكاميرا تناظرية مع تكبير ستة أضعاف، وقناة اتصال مضادة للتشويش، ويمكن تجهيزها بجهاز تصوير حراري".

المصدر: نوفوستي