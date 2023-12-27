الكشف عن طائرة روسية مسيرة انتحارية جديدة

كشف سيرغي تشيميزوف مدير عام مؤسسة "روستيخ" عن ابتكار طائرة انتحارية مسيرة جديدة من نوع "سوبركام"، تخضع حاليا للاختبارات اللازمة.

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ويشير تشيميزوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن المسيرة الانتحارية الجديدة مجهزة بوسائل حماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.

ويقول: "يجري العمل في المؤسسة حاليا على ابتكار طائرة مسيرة من سلسلة Supercam. وهي متوفرة في نسختين- نسخة الاستطلاع ونسخة انتحارية. وتخضع النسخة الانتحارية حاليا إلى اختبار الخصائص التقنية المطلوبة".

ووفقا له، إحدى أهم ميزات هذه المسيرة الجديدة هي أنها مجهزة بـ "درجة عالية من الحماية ضد وسائل الحرب الإلكترونية، أي أنه من الصعب قمعها".

وكما هو معروف، أثبتت طائرات لانتسيت الروسية الانتحارية المسيرة كفاءة عالية في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. كما أظهرت فعاليتها في هزيمة أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية. وتستخدم الغارات الجماعية لهذه الطائرات المسيرة في تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تستخدم في العملية العسكرية الخاصة أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، وقد تضاعف إنتاجها بمقدار17 مرة تقريبا، وفقا لسيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي.

المصدر: نوفوستي