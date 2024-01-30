دبابات "تي – 80" الروسية تزوّد بأجهزة الحرب الإلكترونية الصغيرة الحجم والقصيرة المدى

حصلت دبابات " تي – 80 بي في إم" التي تستخدمها روسيا في العملية العسكرية الخاصة على أنظمة "فولنوريز" الخاصة بإسكات الدرونات.

قال قائد سرية الدبابات "قوزاك" إن دبابات "تي - 80" تم تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية وكذلك أجهزة "فولنوريز" (قاطع الموجة)، وهي عبارة عن منظومة الحرب الإلكترونية الصغيرة الحجم والقصيرة المدى. جاء ذلك على لسانه في أحد الفيديوهات الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.

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وأضاف قائلا:" صار الجانبان الروسي والأوكراني يستخدمان بكثرة درونات FPV الانتحارية المتحكم فيها عن بعد. أما أجهزة "فولنوريز" فكثيرا ما تساعدنا في تجنب تأثير تلك الدرونات وإسكاتها ولو لفترة قصيرة، ما يسمح لنا بالخروج الناجح من القتال والعودة إلى البيت".

يذكر أن فولنوريز" (قاطع الموجة) هو مجمع صغير الحجم للحرب الإلكترونية من شأنه الإسكات الفعال لإشارات التحكم الواردة إلى درونات العدو على مدى 600 متر. وبعد دخول منطقة تأثير "قاطع الموجة" يعلق الدرون في الجو عاجزا عن تنفيذ أي مهمة. وهناك إمكانية لتركيب "قاطع الموجة" في مختلف الأنواع من المدرعات، بما في ذلك الدبابات وعربات المشاة القتالية (بي إم بي) والعربات المدرعة وما إلى ذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا