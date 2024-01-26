"روستيخ" تضاعف إنتاج المدرعات ومحركات الآليات العسكرية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها زادت من إنتاج المدرعات والمحركات المخصصة للآليات العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة:"قام مصنعنا الموجود في بارناول بزيادة إنتاج محركات المخصصة لمركبات BMP-2 وBMP-3 بمقدار مرتين ونصف. تمكنا من تحقيق هذا الأمر من خلال توسيع عمليات الإنتاج وتزويد المصنع بالمعدات الجديدة، ونقوم بتحديث هذا المصنع بشكل مستقر، وبداية العام الجاري زودناه بمعدات حديثة عالية التقنية، كما تم بناء مرافق جديدة فيه، والعام الماضي ازداد عدد العاملين فيه من 1400 إلى 2500 شخص، ونخطط لتوظيف أشخاص جدد من مختلف الاختصاصات"

وأضاف البيان:"زيادة قدرات مصنعي بارناول و كورغان ماش مكنتنا من زيادة إنتاج مركبات المشاة القتالية BMP-3 التي يزداد الطلي عليها من قبل القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كما تمكنا من زيادة إنتاج مركبات BMP-2 المحدثة أيضا، هذه المركبات تعتبر من المدرعات الأساسية التي يعتمد عليها الجيش في مناطق العملية العسكرية الخاصة، نحن نزود الجيش بهذه المركبات وبنسخها المعدلة كل شهر تقريبا، وزاد حجم إنتاجنا لها بشكل كبير".

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وكانت "روستيخ" قد أعلنت في ديسمبر الماضي أيضا أنها زودت وزارة الدفاع الروسية بدفعة كبيرة من مركبات المشاة القتالية BMP-3 وناقلات الجنود المدرعة البرمائية BTR-MDM، وأن عربات BMP-3 حصلت على مدفع عيار 100 ملم قادر على إطلاق القذائف العادية والصواريخ، كما زوّدت برشاش من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 7.62 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا