روسيا تقترح إنتاج مسيّراتها خارج البلاد

أعلن الناطق باسم مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أن روسيا تنوي تنظيم إنتاج مسيّراتها خارج البلاد.

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وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعرض على شركائها خدمات خاصة بإنشاء مراكز الصيانة العالية التقنيات المحلية والإقليمية حيث ستجري صيانة المجمعات المسيرة التابعة لمختلف الشركات.

ويدور الحديث في هذا الموضوع على هامش المعرض الدولي السادس ومؤتمر الأنظمة المسيرة UMEX 2024 اللذان يعقدان في 23–25 يناير الجاري في أبو ظبي.

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كما تقترح روسيا على شركائها في الإمارات العربية المتحدة إمكاناتها الواسعة في مجال التعاون الصناعي الخاص بإنتاج المسيّرات محليا والعمل المشترك على تطوير نماذجها المستقبلية الواعدة مع الأخذ في الاعتبار كفاءات الجانب الروسي في مجال استخدامها القتالي.

وحسب ألكسندر ميخييف مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" فإن روسيا تحضر اليوم في كل الفئات للقطاع المسيّر من السوق العالمية، بما في ذلك المجمعات الروبوتية الخاصة بإزالة حقول الألغام والروبوتات المقاتلة وروبوتات الاستطلاع والدعم الناري وكذلك الناقلات المسيّرة الخاصة بإجلاء الجرحى ونقل الذخائر.

وقد بدأت روسيا عام 2023 في ترويج إمكانات غواصات " كلافيسين – 1 بي إي" المسيّرة غير المأهولة. كما تقترح روسيا بتوريد المسيّرات الجوية الاستطلاعية والضاربة "أورلان – 10 غي"، "أورلان – 30"، أوريون – إي". ودرون "كوب – إي" الانتحاري التي أثبتت فاعليتها في ظروف القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا