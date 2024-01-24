كاسحة روسية تبحث عن ألغام في البحر الأسود بغواصة مسيّرة

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي بأن أفراد طاقم إحدى كاسحات الألغام الروسية استخدموا غواصة مسيّرة صغيرة للبحث عن الألغام.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن إحدى كاسحات الألغام الروسية نفذت مناورة استطلاعية رامية إلى البحث عن الألغام في مسارات الملاحة المدنية التجارية الكثيفة في البحر الأسود، وذلك في ظل قيام الجانب الأوكراني بتلغيم بعض المناطق الساحلية والقريبة من الساحل.

وتدرّب أفراد طاقم كاسحة الألغام أثناء المناورة الاستطلاعية على البحث عن الأجسام تحت المائية باستخدام الرادارات الصوتية الحديثة وغواصة مسيّرة فعالة متحكم فيها عن بعد.

واكتشف أفراد الرادار الصوتي في المرحلة الأولى للمناورة الاستطلاعية جسما تحت الماء، ثم أنزلوا في البحر غواصة مسيّرة، وصف مشغّلها الجسم تحت المائي بأنه لغم مربوط بخطاف، ثم تم قطع سلك يربط اللغم بالخطاف باستخدام أجهزة خاصة، فطاف اللغم على سطح البحر حيث تم تدميره.

وتم كذلك تدريب أفراد طاقم كاسحة الألغام على مكافحة الضفادع البشرية، حيث تم قذف القنابل اليدوية، واستخدم كذلك قاذف القنابل من طراز "دي بي – 64".

المصدر: تاس