 
مباشر

سلاح روسي يماثل الطوربيد النووي الذي اختبرته كوريا الشمالية

العلوم والتكنولوجيا

سلاح روسي يماثل الطوربيد النووي الذي اختبرته كوريا الشمالية
Ministry of Defense of the Russian Federation
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtci

كشف الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف عن السلاح الروسي الذي يماثل الطوربيد النووي الذي اختبرته كوريا الشمالية.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية تختبر سلاحا نوويا تحت مائي
كوريا الشمالية تختبر سلاحا نوويا تحت مائي


ويقول في مقابلة مع Lenta.ru : "إن ما اختبرته كوريا الشمالية كان طوربيدا نوويا. في الواقع، لقد كرروا المشاريع السوفيتية، عندما كانت الغواصات النووية مسلحة بطوربيدات ذات رؤوس حربية نووية. وإطلاق مثل هذا الطوربيد باتجاه السفن المعادية يدمر مجموعتها الضاربة".

ويشير إلى أن روسيا تخلت عن هذا النوع من الأسلحة، وفضلت عليها الصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية المزودة برؤوس نووية. ولكن يبدو أن كوريا الشمالية قررت اتباع مسار مختلف.

ويقول: "الجيل المتطور من هذا النوع من الأسلحة، تمتلكه روسيا وهو طوربيد "بوسيدون". وهذا سلاح انتقامي، لن يستخدم إلا في حالة صراع نووي عالمي بعد استخدام الصواريخ الباليستية والطيران الاستراتيجي".

المصدر: لينتاز رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا