سلاح روسي يماثل الطوربيد النووي الذي اختبرته كوريا الشمالية

كشف الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف عن السلاح الروسي الذي يماثل الطوربيد النووي الذي اختبرته كوريا الشمالية.

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ويقول في مقابلة مع Lenta.ru : "إن ما اختبرته كوريا الشمالية كان طوربيدا نوويا. في الواقع، لقد كرروا المشاريع السوفيتية، عندما كانت الغواصات النووية مسلحة بطوربيدات ذات رؤوس حربية نووية. وإطلاق مثل هذا الطوربيد باتجاه السفن المعادية يدمر مجموعتها الضاربة".

ويشير إلى أن روسيا تخلت عن هذا النوع من الأسلحة، وفضلت عليها الصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية المزودة برؤوس نووية. ولكن يبدو أن كوريا الشمالية قررت اتباع مسار مختلف.

ويقول: "الجيل المتطور من هذا النوع من الأسلحة، تمتلكه روسيا وهو طوربيد "بوسيدون". وهذا سلاح انتقامي، لن يستخدم إلا في حالة صراع نووي عالمي بعد استخدام الصواريخ الباليستية والطيران الاستراتيجي".

المصدر: لينتاز رو