كوريا الشمالية تختبر سلاحا نوويا تحت مائي

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اختبار بيونغ يانغ سلاحا نوويا تحت مائي، ردا على المناورات الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

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ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الكورية الشمالية: "هددت هذه التدريبات أمننا وردا على ذلك أجرى معهد أنظمة الأسلحة تحت المائية التابع لأكاديمية الدفاع الوطني في مياه بحر اليابان اختبارا لسلاح "هييل-5-23" النووي الخاضع للتطوير".

وأدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية "التصرفات المتهورة للولايات المتحدة وأتباعها"، محذرة من العواقب السلبية.

وتابعت: "في أي حال من الأحوال لن نسمح بهستيريا المواجهة العسكرية، لكننا سنحمي أمن الدولة والسلام في المنطقة من خلال الاستخدام المسؤول لقوات الردع".

وأجرت كوريا الشمالية اختبارات لمنظومتي "هييل" و"هييل-2" العام الماضي.

وقالت وسائل الإعلام إن هذه المنظومة غواصة نووية غير مأهولة تم تطويرها منذ عام 2012.

وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 50 اختبارا لهذه المنظومة خلال العامين الماضيين، 29 منها تحت الإشراف الشخصي لزعيم البلاد كيم جونغ أون.

المصدر: نوفوستي