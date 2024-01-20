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روسيا تنتهي من اختبار طائرة جديدة لتدريب الطيارين الحربيين

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتهي من اختبار طائرة جديدة لتدريب الطيارين الحربيين
Sputnik alexandr vilf
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أعلنت شركة "ياكوفليف" الروسية أنها انتهت من اختبار طائرة Yak-152 الخفيفة التي ستستعمل لتدريب الطيارين في سلاح الجو الروسي.

وأشارت الشركة إلى أنه وخلال الاختبارات تم التحقق من جميع الخصائص الفنية والتقنية للطائرة، وتأكد الطيارون من قدراتها على التحليق والمناورة في الجو، وأظهرت الاختبارات نتائج جيدة.

وتبعا للشركة فإن الطائرة ستحصل على بعض التعديلات، إذ سيتم استبدال المحرك والمروحة وبعض المكونات المستوردة فيها، والاستعاضة عنها بمكونات روسية الصنع، وستخضع النماذج المعدلة لاختبارات أيضا.

يبلغ طول الطائرة المذكورة 7 أمتار و22 سم، وارتفاعها 247 سم، وباع جناحيها 880 سم، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 500 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 1480 م، وتحوي قمرتها مقعدين للطيار والمتدرّب.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سلاح الجو الروسي قرر البدء بإجراء تدريبات جماعية للطيارين على استخدام بعض أنواع القنابل الجوية، وحصلت بعض مراكز التدريب على قاذفات Su-34.

المصدر: سلاح روسيا

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