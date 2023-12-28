روسيا تطوّر طائرات جديدة لتدريب الطيارين

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن العمل جار على تطوير جيل جديد من الطائرات المخصصة لتدريب الطيارين، وإنشاء مجمع جديد للتدريب.

وجاء في بيان صادر عن الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات التابعة للمؤسسة:"نعمل على إنشاء مجمع جديد لتدريب الطيارين، العنصر الرئيسي في هذا المجمع سيكون طائرات MiG-UTS التي يجري العمل على تطويرها".

وأضاف البيان:" التدريب الأساسي للطيارين الحربيين عملية طويلة ومعقدة، يتم خلالها تقييم مدى ملاءمة الطيار للعمل مع أنواع محددة من الطائرات، كما يتم تدريب الطيارين على القيام بالمهام القتالية المختلفة وتجهيزهم ليكونوا قادرين على المناورة بالطائرات في أثناء تحميلها بحمولات إضافية".

وحول الموضوع قال نائب المدير التنفيذي للشركة، أندريه نيدوسيكين:"نسعى لتطوير طائرات تدريبية مجهزة بمحرك واحد، لتكون عملية وسهلة الاستخدام وكلفة إنتاجها قليلة، ولتلبي المتطلبات الأساسية لعمليات التدريب، المحرك الذي تم اختياره لهذه الطائرات هو AI-222-25، وهو المحرك الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة ويستخدم في طائرات Yak-130 الروسية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة MiG-UTS التدريبية الجديدة ستكون نسخة مطوّرة عن طائرات MiG-AT، وسيكون طولها 11.65 م، وباع جناحيها 10.06 م، وارتفاعها 4.07 م، ووزنها بدون حمولة 3.5 طن، كما ستكون قادرة على حمل 1000 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا