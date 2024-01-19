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خبير يقارن بين الطائرات المسيرة الروسية والغربية

العلوم والتكنولوجيا

خبير يقارن بين الطائرات المسيرة الروسية والغربية
Sputnik Mikhail Voskresensky
طائرة مسيرة
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يشير الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين، إلى أنه عندما نقارن الطائرات الروسية المسيرة بنظيراتها الغربية سنلاحظ أنها متشابهة في نواحي عديدة.


ووفقا له، ولكن تمكنت روسيا من التفوق على منافسيها في بعض المجالات. فمثلا من الصعب جدا اعتراض المسيرات الروسية الهجومية مثل "لانسيت".

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ويقول في حديث لـ Lenta.ru: "جميع أنواع الطائرات المسيرة من حيث المبدأ من نفس الطراز، ولدينا قواعد ونظم تحكم خاصة، ولديهم قواعدهم الخاصة. ولكن الطائرات المسيرة تختلف بحسب مهمتها- استطلاعية، هجومية وانتحارية. كما ظهرت لدينا طائرات مسيرة ثقيلة ومتوسطة، وقريبا ستظهر مسيرة من طراز "أخوتنيك" (الصياد)، التي يمكن أن تستخدم بصورة مستقلة أو مع الطائرات المقاتلة".

ووفقا له، تمكنت روسيا خلال سنتين من اللحاق بمنافسيها، والتفوق عليهم في مجال تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة.

ويقول: "نحن ندرس باستمرار أجهزة المنافسين، ونعمل بشكل دائم على تحسين أجهزتنا. وقد تجاوزنا الجميع بالفعل كما في الطائرات المسيرة الهجومية من نوع لانسيت، التي كما اتضح ليس من السهل اعتراضها، وتلحق أضرارا كبيرة بالعدو".

المصدر: لينتا. رو

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