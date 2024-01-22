روسيا.. ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية

أعلن المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية، أنه يمكن استخدام المادة المبتكرة في العمليات الجراحية في ساحات القتال، وفي مجال الرياضات الخطرة.



ويشير المكتب، إلى أن الخبراء في جامعة سيتشينوف الطبية يقترحون استبدال مادة الجبس المستخدمة في تثبيت الأطراف المكسورة، بمادة خاصة يمكن استخدامها كضمادة عادية.

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وجاء في بيان المكتب: "عند استخدام الابتكار، يجب فتح عبوة العزل المائي، وتبليلها بالماء ووضع المادة الناتجة على الطرف المصاب، مثل الضمادة العادية. تسمح هذه الطريقة البسيطة في استخدام المادة ليس فقط في الممارسة الطبية العادية، بل وأيضا في مجال الجراحة الميدانية العسكرية أو في الرياضات الخطرة، مثل تسلق الجبال وغيرها".

ويشير تيموفي بيريفيزينتسيف أحد المشرفين على المشروع، إلى أن "الضمادة الجبسية" تعتمد على مادة تقوية مصنوعة من الألياف الزجاجية والبوليستر. وتتضمن تكنولوجيا إنتاجها طريقة خاصة لحياكة الخيوط، ما يمنع تمزق القماش ويزيد من قابليته للتمدد. المادة مشربة بتركيبة خاصة - راتينج البولي يوريثين، الذي يتصلب بسرعة عند ملامسته للماء.

ويقول مصدر في منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية: "تتصلب مادة التثبيت بشكل أسرع بكثير من نظائرها المعروضة، والبطانة المطهرة المضادة للبكتيريا تقضي تماما على خطر الإصابة بالعدوى عند تثبيت الكسر المفتوح. كما أن المادة المبتكرة زادت من الليونة وهي أرخص بمرتين إلى ثلاث مرات من نظائرها، بسبب استخدام تكنولوجيا إنتاج مختلفة جذريا".

المصدر: تاس