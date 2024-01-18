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بركان إيبيكو يقذف مرتين عمودا من الرماد بارتفاع 3 كيلومترات

العلوم والتكنولوجيا

بركان إيبيكو يقذف مرتين عمودا من الرماد بارتفاع 3 كيلومترات
Sputnik Александр Пирагис
بركان إيبيكو
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين أن بركان إيبيكو بأرخبيل الكوريل شمال شرق روسيا قذف مرتين عمودا من الرماد البركاني، بلغ ارتفاعه 3 كيلومترات.

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ووفقا لعلماء البراكين انتشر الرماد البركاني المقذوف في الاتجاهين الشرقي والشمال الشرقي مسافة تزيد على 5 كيلومترات.

وتشير قناة تليغرام التابعة لفرع المركز الفيدرالي لبحوث علوم الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، إلى أن الرماد البركاني تساقط في منطقة باراموشير المأهولة بالسكان.

ويقع بركان إيبيكو في الجزء الشمالي من جزيرة بارومشير ويصل ارتفاعه إلى 1156 م. وبدأ نشاط البركان في منتصف شهر نوفمبر 2016 ، لذلك يرمز له باللون البرتقالي بالنسبة لقطاع الطيران، الذي يعني أن نشاط البركان يتزايد وخطر ثورانه مرتفع.

المصدر: تاس

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