روسيا.. بركان إيبيكو يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 2.5 كلم

قذف بركان إيبيكو الواقع في سلسلة جبال فيرنادسكي على جزيرة باراموشير عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 2.5 كلم.

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ويشير المكتب الاعلامي لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة سخالين إلى أن عمود الرماد البركاني انتشر باتجاه الشرق مسافة 5 كيلومترات. وأنه لم يلاحظ تساقط الرماد في مدينة سيفيروكوريلسك، ولا تشم رائحة كبريتيد الهيدروجين، وعموما لا يوجد أي تهديد للنشاط البشري.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع بركان إيبيكو يبلغ 1156 متر، ويبعد عن مدينة سيفيروكوريلسك مسافة سبعة كيلومترات. وهو بركان طبقي معقد له عدة فوهات.

المصدر: إنترفاكس