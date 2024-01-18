روسيا.. ابتكار طريقة سريعة لإنتاج مادة تمتص النفط المتسرب

ابتكر باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التكنولوجية مولدا يسمح بإنتاج مادة ماصة في موقع تسرب المنتجات النفطية، يمكن استخدامه في مصافي النفط، وفي تجميع المعادن والسوائل السامة.

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وتعتبر مادة الغرافيت المتمدد الأكثر فعالية في عمليات إزالة آثار النفط والمنتجات النفطية المتسربة. ولكن تصنيعها ونقلها إلى منطقة الطوارئ يستغرق وقتا. وقد ابتكر الباحثون طريقة لتقليص هذه الفترة قدر الإمكان.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملائهم من شركة Silur، مولدا مدمجا ومزيجا خاصا لإنتاج الغرافيت المتمدد حراريا مباشرة في موقع الطوارئ. ستسمح هذه التكنولوجيا الفريدة بإنتاج مادة ماصة عالية الجودة للاستجابة السريعة في حالة حدوث تسرب نفطي. وسيكون هذا الابتكار مفيدا لمصافي النفط ووكلاء السيارات وجمع المعادن السامة والسوائل وللجيش أيضا".

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وتتضمن التقنية التقليدية لإنتاج الغرافيت المتمدد حراريا (مسحوق يمتص غرام واحد منه ما يصل إلى 100 غرام من المنتجات البترولية)، باستخدام أفران خاصة. عند تعرض المسحوق لدرجات حرارة عالية، يزداد حجم الغرافيت عشرات المرات، ويشكل عناصر ذات موصلية حرارية منخفضة ومقاومة عالية للحرارة.

أما المولد المبتكر فهو مجهز بحاوية تحتوي على مزيج جاهز - الغرافيت ومكون يطلق عملية التمدد الحراري في موقع الطوارئ مباشرة.

المصدر: تاس