اكتشاف آثار أكبر ثوران بركاني في بحر إيجه

اكتشف علماء البعثة الدولية IODP Hellenic Arc Volcanic Field آثارا لأكبر ثوران بركاني على الإطلاق في قوس بحر إيجه الجنوبي.

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وتشير مجلة Communications Earth & Environment، إلى أن الباحثين وصفوا رواسب صخور الخفاف الهائلة التي اكتشفت حديثا المأخوذة من قاع البحر في سبعة مواقع ساحلية حول جزيرة سانتوريني. ويشير هذا إلى أن الحقل البركاني كريستيانا-سانتوريني-كولومبو، الذي هو عبارة عن سلسلة من 20 بركانا يبلغ طولها 60 كيلومترا، كان أكثر خطورة في الماضي مما كان يعتقد سابقا.

وقد حدث ثوران البركان قبل حوالي 520 ألف عام، ما أدى إلى ظهور رواسب صخور طوفة بركانية حجمها أكبر من 90 كيلومترا مكعبا ويصل سمكها إلى 150 مترا. وهذا أكبر بست مرات من رواسب تدفق الحمم البركانية من ثوران بركان مينوان في عام 1610 قبل الميلاد وأكبر بعشر مرات من رواسب ثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي في 22 يناير 2022.

ويعتقد العلماء أنه من غير المرجح أن يحدث في هذا الحقل البركاني ثوران آخر بنفس هذا الحجم في المستقبل القريب.

المصدر: لينتا. رو