دراسة تكشف أثر الشعور بالملل في الامتحانات على درجات الطلاب!

كشفت دراسة جديدة أن قاعة الامتحان مكان ممل للغاية للطلاب، لدرجة أنها يمكن أن تؤثر على الدرجات التي يخرجون بها.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بقيادة باحثين من جامعة فيينا في النمسا، 1820 طالبا ألمانيا تتراوح أعمارهم بين الصفين الخامس والعاشر.

وأظهر التحليل الإحصائي لنتائج الاستطلاع أن الملل في أثناء الاختبارات حدث على مستوى كبير بين الطلاب. وارتفع مستوى الملل في أثناء الاختبارات عندما كان الامتحان يفتقر إلى الأهمية الشخصية للطلاب، وارتبط أيضا بتأثير سلبي على نتائج الامتحان.

واقترح الباحثون فرضية "الوفرة" لهذا الملل، مشيرين إلى أن الملل يحدث عندما يكون الطلاب إما في حالة الإفراط في التحدي (الاختبار صعب للغاية) أو عندما يكون الاختبار أقل من اللازم (الاختبار سهل للغاية).

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ويقول عالم النفس التربوي توماس جوتز، من جامعة فيينا: "من أجل مكافحة ملل الاختبار، يجب على المعلمين إعداد مهام الامتحان بطريقة ترتبط بواقع حياة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تكون المهام أقل من اللازم أو مفرطة في التحدي".

وتسير نظرية الوفرة على النحو التالي: إذا كان الطلاب لا يواجهون تحديات كافية، فإن إكمال الاختبار يكون أمرا بسيطا بالنسبة لهم، ما يؤدي بعد ذلك إلى الملل - لكن الدرجات لا تتأثر سلبا. ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط في تحدي الطلاب وصعوبة المهام يؤدي أيضا إلى الملل، ما يؤدي إلى استهلاك الموارد المعرفية وبالتالي انخفاض الدرجات.

وهناك حجة مفادها أن الملل يمكن أن يكون مفيدا لنا كبشر - وخاصة في تنمية الإبداع - ولكن لا ينبغي أن يحدث ذلك في بيئات الامتحانات، خاصة إذا كان ذلك يعني أن الطلاب يحصلون على درجات أقل.

نشر البحث في مجلة علم النفس التربوي.

المصدر: ساينس ألرت