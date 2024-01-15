منظومة "إسكندر" الصاروخية الروسية توجه ضربة إلى مركز قيادة للجيش الأوكراني (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر العمل القتالي لطاقم منظومة "إسكندر – إم" العملياتية التكتيكية الروسية.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع بأن الصاروخ المجنح القادر على قطع مسافة 500 كيلومتر استهدف مركز قيادة للجيش الأوكراني.

كما أظهر الفيديو كيف يهيئ الطاقم المنظومة لإطلاق النيران حيث استغرق نشرها دقائق معدودة، ثم تم إدخال إحداثيات الهدف في أجهزة الكمبيوتر وإطلاق الصاروخ.

وجاء في مذكرة ملحقة بالفيديو أن طاقم منظومة "إسكندر – إم" أطلق الصاروخ المجنح الذي دمّر منشأة البنية العسكرية للجيش الأوكراني في محور "كوبيانسك" العملياتي.

يذكر أن منظومة "إسكندر – إم" لا مثيل لها في العالم. ويمكنها إطلاق نوعين من الصواريخ، وهما الصواريخ الباليستية والمجنحة، وباستطاعة الأخيرة التحليق وفقا لمسار معيّن لها على ارتفاع منخفض التفافا على طيات تضاريس الأرض، ومن الصعب التنبؤ في مثل هذا المسار. أما تكنولوجيا "ستيلز" (التخفي عن الرادارات) المستخدمة في تصميم الصاروخ فتمنع الرادارات الحديثة عمليا من إسقاطه.

وتخصص "إسكندر – إم" لتدمير الأهداف الكبيرة والصغيرة الحجم على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا