روسيا.. تصميم جهاز لتوجيه المكفوفين عن طريق الصوت

صمم خبراء جامعة بطرسبورع الكهروتقنية جهازا يستخدمون فيه الطريقة التي ابتكروها لتحويل الصوت إلى صورة ثنائية الأبعاد، لتوجيه المكفوفين في مكان غير مألوف.

إقرأ المزيد



ووفقا للباحثين يسمح هذا الجهاز للمكفوفين بتحديد المسافة إلى سيارة متحركة أو شخص يمشي. وكلما كان الجهاز أقرب إلى هذه الأجسام وغيرها تصبح الإشارة التي يسمعها مستخدمه أكثر وضوحا.

ويشير ديميتريوس بالوغيانيدس من الجامعة المشرف على هذا العمل، إلى أن هذه التكنولوجيا سوف تستخدم في جهاز ملاحة عام تم بالفعل تجميع نموذج أولي له.

ويقول: "باستخدام التصوير الصوتي ثنائي الأبعاد 2D، صممنا نموذجا أوليا لجهاز ملاحة للأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر الجزئي أو الكلي. يمكنه قياس المسافة إلى أي جسم، وإصدار إشارات صوتية تتغير تردداتها وفقا لها. أي إذا كان الجسم قريبا، تصبح الإشارة الصوتية أكثر وضوحا. وإذا كان بعيدا، تضعف الإشارة".

ووفقا للمبتكرين، توجد دائما اختلافات بين الناس تؤثر على تصور البيئة. فمثلا، يسمع الشخص طويل القامة صوت سقوط جسم على الأرض بشكل مختلف عن الشخص قصير القامة. لذلك، يعمل الباحثون على تكييف النموذج الأولي وفقا لتشريح واحتياجات جميع المستخدمين. من خلال إجراء تحسينات عليه تجعله يعمل بنفس المستوى لجميع مستخدميه على اختلاف قياسات أجسامهم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"