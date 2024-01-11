روسيا.. ابتكار طريقة للحصول على عناصر مفيدة من رماد الفحم

ابتكر علماء جامعة الأورال الفيدرالية طريقة جديدة لإنتاج ما يصل إلى 85 بالمئة من الألومنيوم والسكانديوم من رماد الفحم، الناتج عن عمل محطات الطاقة الحرارية.



ووفقا للدكتور أندريه شوبيرت الأستاذ المشارك في قسم تعدين المعادن غير الحديدية بالجامعة، ستساعد التكنولوجيا الجديدة على تقليل التكاليف وتبسيط عملية استخراج المعادن المفيدة. ويصبح بالإمكان استخدام معدات أبسط للمعالجة.

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ويقول: "يحتوي رماد الفحم على العديد من المكونات، التي يمكن أن يحل استخراجها التحديات البيئية، وتحديات الموارد المرتبطة بالتنمية المستدامة. لقد ابتكرنا تقنية الترشيح الحمضي بعد عملية المعالجة، التي يمكنها استخراج ما يصل إلى 85 بالمئة من الألومنيوم والسكانديوم من الرماد بعد 90 دقيقة. المهم هو أن درجة حرارة التشغيل لا تتجاوز 170-175 درجة مئوية مقابل 210 درجة مئوية للرماد الأصلي، ما يقلل من تكاليف التشغيل ويسمح باستخدام معدات معالجة أبسط".

ويشير شوبيرت، إلى أنه قبل عملية الترشيح الحمضي أزلنا السيليكون من رماد الفحم باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم. ونتيجة لذلك عزلنا أكثر من 60 بالمئة من السيليكا، و70 بالمئة من الحديد وحوالي 10- 20 بالمئة من أوكسيد الألومينيوم. وبفضل هذه العملية، تمكنا من خفض درجة حرارة التشغيل في أثناء عملية الترشيح الحمضي إلى 170 درجة مئوية.

المصدر: تاس