روسيا..ابتكار طريقة لتوليد الكهرباء من نفايات التكنولوجيا البيولوجية

أعلن سيرغي ألفيوروف، مدير مختبر التقنيات الحيوية البيئية والطبية في جامعة تولا، أن علماء الجامعة ابتكروا خلية وقود بيولوجي، تعمل بنفايات التكنولوجيا الحيوية.







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ويشير ألفيوروف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أن هذه الخلايا، يمكن استخدامها في الأجهزة التي يمكن غرسها، وفي وحدات التحكم البيئي المستقلة.

ويقول، "بغض النظر عن الإنتاجية المنخفضة لخلايا الوقود الحيوي، سوف تستخدم في المجالات التي تتطلب مصادر طاقة منخفضة التيار، مثل الأجهزة التي تزرع في الجسم، وكذلك في مفاعلات حيوية خاصة تولد طاقة كهربائية لاحتياجات قطاع الفضاء".

ويضيف، تستخدم نفايات التكنولوجيا الحيوية كمصدر للطاقة في هذه الخلايا، حيث تتولد الكهرباء تحت تأثير المحفزات على الركيزة العضوية. ويقول، "يمكن للبكتيريا أو الخميرة أو البنى تحت الخلوية للكائنات الدقيقة، أن تعمل كمحفزات حيوية".

ووفقا للجنة العلوم والابتكارات في تولا، سيخفف استخدام هذا الابتكار من العبء البيئي على الطبيعة.

المصدر: tass