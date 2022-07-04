علماء روس يبتكرون جهازا للتخلص من آلام العضلات

أعلن المكتب الإعلامي لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا، أن العلماء الروس ابتكروا جهازا يزيل آلام وتشنجات العضلات خلال دقائق باستخدام التحفيز الصوتي.





ويشير المكتب، إلى أن "الجهاز المحمول MurQ يزيل الألم باستخدام تقنية الاهتزاز الصوتي بمساعدة تقلبات التردد من 20 إلى 50 هرتزا التي لها تأثير مهدئ ومضاد للتشنجات، ما يخفف من آلام وتشنجات العضلات. ومن أجل ذلك، يجب وضع الجهاز على المنطقة المصابة من الجسم مدة 10 دقائق فقط".

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وجاء في البيان، "يعتمد العلاج بالاهتزاز الصوتي، على التحفيز الصوتي للعضلات، بترددات منخفضة، حيث تخترق الموجات الصوتية بتردد 20-50 هرتزا أنسجة جسم الإنسان، ما يمنع انتقال نبضات الألم إلى الدماغ والحبل الشوكي، وبذلك يزيل تشنج العضلات. وعند استخدام هذا الجهاز ، يشعر الشخص باهتزاز مريح وناعم، ينتشر بكثافة منخفضة واضحة في عمق الجسم بموجات دافئة".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين المشتركين، توسيع وظائف الجهاز والحصول على وظائف إضافية. بما فيها منظومة العلاج بموجات الصدمة المنخفضة الكثافة لتحسين حالة البشرة وعلاج السيلوليت.

ووفقا للمبتكرين، " يمكن أن يكون المستخدم الرئيسي لهذا الجهاز نساء أعمارهن 18-40 عاما يعانين من آلام الدورة الشهرية، وآلام العضلات والعمود الفقري وأفراد عوائلهم وكذلك الرياضيون والأشخاص الذين يمارسون الرقص. ويخطط المبتكرون، لإنتاج جهاز لتخفيف آلام هشاشة العظام والتهاب البروستات".

وأعلن المبتكرون، أن الإنتاج المتسلسل لهذا الجهاز سيبدأ عام 2023 المقبل، وهم بصدد الحصول على الشهادات والوثائق المطلوبة لتسويقه إلى أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي