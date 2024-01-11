اكتشاف السبب المسؤول عن "لون البول" في جسم الإنسان

ظل سبب خروج البول من جسم الإنسان باللون الأصفر لغزا محيرا للعلماء، لأكثر من 150 عاما. ولكن دراسة جديدة تمكنت أخيرا من كشف السبب المسؤول عن هذا اللون المميز.

ويقول فريق من العلماء من جامعة ميريلاند والمعهد الوطني للصحة إنهم حددوا الإنزيم المسمى البيليروبين ريدوكتاز (bilirubin reductase) باعتباره السبب وراء اللون الأصفر للبول.

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ويتكون البول من مزيج من الماء والكهارل والنفايات التي يتم تصفيتها عن طريق الكلى.

وسبق أن حدد العلماء اليوروبيلين باعتباره السبب وراء التصبغ الأصفر في البول في عام 1868، ولكن آلية إعطاء البول اللون الأصفر ظلت محيرة للعلماء حتى وقت قريب.

وقال برانتلي هول، الأستاذ المساعد في قسم بيولوجيا الخلية وعلم الوراثة الجزيئية بجامعة ماريلاند، لماريلاند توداي: "من اللافت للنظر أن ظاهرة بيولوجية يومية ظلت دون تفسير لفترة طويلة، وفريقنا متحمس ليكون قادرا على تفسيرها".

وتحدث هذه العملية عندما تصل خلايا الدم الحمراء إلى نهاية دورة حياتها عند ستة أشهر وتتحلل الخلايا ليتم إنتاج صبغة البيليروبين البرتقالية.

ويتم إفراز البيليروبين عادة في القناة الهضمية، حيث يتم إخراجه ولكن يمكن أيضا إعادة امتصاصه جزئيا.

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وعند الوصول إلى الأمعاء، وجدت الدراسة أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء يمكنها تحويل البيليروبين إلى جزيئات أخرى مختلفة.

وأوضح هول أن "ميكروبات الأمعاء تشفر إنزيم البيليروبين ريدوكتاز الذي يحول البيليروبين إلى منتج ثانوي عديم اللون يسمى يوروبيلينوجين (Urobilinogen). ثم يتحلل اليوروبيلينوجين تلقائيا إلى جزيء يسمى اليوروبيلين (urobilin)، وهو المسؤول عن اللون الأصفر الذي نعرفه جميعا".

ويقول العلماء إن اكتشاف ما يجعل البول باللون الأصفر يوصف بأنه إنجاز "رائع" أدى إلى حل جزء مهم من "لغز" فهمنا المزيد عن جسم الإنسان. كما أنه قد يمهد الطريق لمزيد من البحث في دور ميكروبيوم الأمعاء في أمراض مثل مرض التهاب الأمعاء و اليرقان، وهي حالة تسبب للمريض اصفرار الجلد وبياض العيون.

المصدر: نيويورك بوست