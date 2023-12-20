طبيب: اضطراب الميكروبيوم هو عامل خطر رئيسي لتطور السرطان

يعتبر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف اضطراب ميكروبيوم الأمعاء أقوى عامل خطر للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض خطيرة أخرى.





ويشير مياسنيكوف إلى أن ميكروبيوم الأمعاء هو عبارة عن مجموعة متنوعة من البكتيريا التي تعيش في أجسامنا، وخاصة في الأمعاء. ويؤثر الميكروبيوم في عاداتنا الغذائية وصحتنا وتطور الأمراض - مثل السمنة والسكري والنوبات القلبية والجلطات الدماغية والسرطان.

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ووفقا له، يؤدي الإكثار من تناول مضادات الحيوية وسوء استخدامها إلى اضطرابات خطيرة في الميكروبيوم.

ويقول: "المضاد الحيوي يقتل البكتيريا. أي أنه يقتل الميكروبيوم، الذي يحتوي على بكتيريا جيدة وبكتيريا سيئة. ومضادات الحيوية تقتل البكتيريا بنوعيها وتسبب اختلال توازنها في الأمعاء، تماما مثل العلاج الكيميائي، الذي يقضي على جميع أنواع البكتيريا، دون فرزها، مشيرا إلى أن البكتيريا بعد ذلك تحارب بعضها البعض ومن هنا تبدأ المشكلات الخطيرة".

ويشير مياسنيكوف إلى أنه بدأت في أواخر الخمسينيات والستينيات، طفرة في انتشار السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والجلطات الدماغية . أي أنه بعد التغلب على الالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى، أعطينا الضوء الأخضر لأمراض خطيرة أخرى. والآن لم يعد سرا للخبراء أن اختلال الميكروبيوم يشكل تهديدا أكثر خطورة على الصحة من التدخين.

ويقول: "وهذا ما حصل: لقد بدأنا باستخدام مضادات الحيوية - وبذلك قلبنا الميكروبيوم ضد أنفسنا، ونتائج ذلك معروفة. لقد انتهكنا التوازن البيئي بتسللنا إلى هذا المكان، ودمرناه - والآن نحن متفاجئون".

المصدر: فيستي. رو