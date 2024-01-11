روسيا تستخدم منظومات "Gibka-S" للدفاع الجوي في العملية العسكرية الخاصة

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الدفاع الجوي الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تستخدم منظومات "Gibka-S" الصاروخية المثبتة على عربات "Tiger-M" المدرعة.

وتبعا للصحيفة فقد ظهرت نهاية الصيف الماضي معلومات تشير إلى أن القوات الروسية استخدمت بنجاح المنظومات المذكورة خلال العملية العسكرية الخاصة، لكن لم تنشر حينها صورا فوتوغرافية حول هذا الموضوع، ومؤخرا نشرت قناة "militarycolumnist" على تليغرام صورة لهذه المنظومة، مشيرة لمشاركة المنظومة في العملية.

ويمكن للمنظومة المذكورة إطلاق صواريخ مضادة للأهداف الجوية من نوع "Igla-S" و"Verba"، إذ تعمل هذه الصواريخ وفق مبدأ "أطلق وانسى"، كما جهّزت بمنظومات إلكترونية-بصرية لرصد ومتابعة الأهداف، ورادارات 1L122-Garmon.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة لها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية كالطائرات الحربية والمروحيات والدرونات.

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وكانت مصادر مطلعة في مجال الصناعات العسكرية الروسية قد أوضحت في وقت سابق أن عربات "Tiger-M" التي خصصت لمنظومات Gibka-S قد زودت بأنظمة رصد كهروضوئية، ورادارات متطورة، وأنظمة توجيه وتصويب أوتوماتيكية، ويمكن لهذه العربات الحركة بسرعة 110 كلم/سا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا