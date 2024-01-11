خبير يوضح ضرورة تزويد منظومات الدفاع الجوي الواعدة بأنظمة ليزر

أفاد مصدر مطلع أن وزارة الدفاع الروسية وافقت على المتطلبات التكنولوجية لمنظومات الدفاع الجوي من الجيل الجديد.



ويشير المصدر، إلى أن منظومات الدفاع الجوي الجديدة سوف تجهز بالإضافة إلى الصواريخ، بالليزر لقمع بصريات الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية. ومن المنتظر أن تحل محل منظومات "Toram" و"Strela-10" المجربة التي أثبتت فعاليتها.

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ووفقا للمصدر، ستكون منظومات الحرب الإلكترونية قادرة على تغطية أنظمة الدفاع الجوي من الأسلحة عالية الدقة. كما ستكون أيضا وسيلة للهجوم النشط - لقمع الرادارات وأنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات للطائرات والطائرات المسيرة.

ويشير آيتيتش بيجيف نائب القائد العام للقوات الجوية سابقا في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه مع تطور الطائرات المسيرة وظهورها النشط في ساحة المعركة، واجهت قوات الدفاع الجوي مشكلة معينة: من أجل إسقاط طائرة مسيرة رخيصة الثمن تكلف بضع مئات من الدولارات، يطلق صاروخ مضاد للطائرات، تكلفته أعلى بكثير. ما يجعل استخدامه، بلا معنى، وغير فعال. لذلك، فإن المنظومات الواعدة المضادة للطائرات ستحتوي على أنظمة ليزر لتدمير مثل هذه الأهداف.

ويقول: "يجري الحديث عن تحديث متطلبات منظومات الدفاع الجوي منذ فترة طويلة. وهو جزء من استراتيجية تطوير قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية. وأن أنظمة الحرب الإلكترونية ستعمل على إخراج طائرات العدو عن مسارها وتضليلها حتى لا تحقق أهدافها".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"