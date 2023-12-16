روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في سفينة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على منظومات الدفاع الجوي الموجودة في إحدى السفن الصاروخية الجديدة التي طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"خلال الاختبارات التي خضعت لها سفينة Naro-Fominsk الجديدة في بحر البلطيق تم التحقق من آلية عمل منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وجرى استخدام منظومة Gibka للتعامل مع قنبلة جوية مضيئة من نوع SAB-250".

وأضاف البيان:"الاختبارات جرت بنجاح، وتمكنت صواريخ المنظومة المذكورة من إصابة الهدف بدقة".

و"Naro-Fominsk"هي السفينة رقم 11 من نوع Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة في فبراير 2018، وتم إنزالها إلى المياه في ديسمبر 2022.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من منظومات Gibka، منها نماذج تم تعديلها لتركب على المدرعات والآليات العسكرية، ولها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية كالطائرات الحربية والمروحيات والدرونات على ارتفاعات تصل إلى 6 كلم.

المصدر: سلاح روسيا