روسيا.. إنشاء أول مصنع لإنتاج حمض البوريك من مخلفات الطاقة النووية

طور العلماء من معهد الكيمياء وتكنولوجيا العناصر النادرة والمركبات المعدنية التابع لمركز " كولسكي" العلمي أول مصنع في روسيا لإنتاج حمض البوريك من نفايات محطات الطاقة النووية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمركز العلمي أن محطة "كولسكي" للطاقة النووية في منطقة مورمانسك لن تضطر بعد الآن إلى شراء حمض البوريك لتشغيل المحطة، وسيتم إنتاجه محليا.

يذكر أن روسيا تنتج حمض البوريك في مصنع واحد فقط، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي للقطاع الصناعي 25 ألف طن من حمض البوريك. وبسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا زاد الطلب على حمض البوريك إلى حد بعيد وأصبح الحمض مركبا نادرا جدا. وأنه ضروري كذلك لإنتاج الزجاج والألياف الزجاجية ومواد العزل الحراري والصوف البيئي والأسمدة وسوائل التبريد والتشحيم.

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وأنشأ الكيميائيون في مركز "كولسكي" العلمي أول منشأة في البلاد لإنتاج حمض البوريك من النفايات الناتجة عن المحطة النووية. ولن تضطر محطة " كولسكايا" بعد الآن إلى شراء حمض البوريك من خارج روسيا لتشغيل المفاعل المائي .

وجاء في بيان صادر الخدمة الصحفية للمحطة: "سيتم إنتاج حمض البوريك بنسبة ثلاثة أضعاف أكثر من اللازم".

وتجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا التي طورها العلماء تجعل من الممكن عزل حمض البوريك العالي الجودة من الدرجة "A" وفقا للمعايير الحكومية الروسية، والذي يمكن استخدامه لاحقا لضبط شدة التفاعل النووي المتسلسل.

وفي نوفمبر 2023 تم تنفيذ أعمال التشغيل في محطة "كولسكايا" النووية. وقد أنتجت المنشأة الدفعة الأولى من حمض البوريك. وستدخل قريبا في دورة التشغيل المستمر بإنتاج 60-70 طنا سنويا مع أن استهلاك محطة الطاقة النووية نفسها يتراوح بين 20-30 طنا سنويا فقط. وسيخضع المنتج لاحقا لاختبار الجودة الحكومي والتقييم البيئي من قبل الدولة، وبعد ذلك تخطط محطة "كولسكايا" النووية للانتقال الكامل إلى استهلاك حمض البوريك المحلي الخاص بها بحلول نهاية عام 2025.

المصدر: روسيسكايا غازيتا