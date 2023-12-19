الإمارات تعلن الانتهاء من تحميل الوقود في رابع محطات براكة للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الانتهاء من تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، في خطوة مهمة نحو بدء تشغيل هذه المحطة عام 2024 كما هو مخطط له.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن ذلك الإجراء تم "وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وبعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة لشركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية للمؤسسة".

وبحسب "وام": "تنتج المحطات الثلاث الأولى في براكة التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات، أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام".

وأوضحت الوكالة الإماراتية في تقريرها أنها "فور تشغيل المحطة الرابعة تجاريا، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات براكة إلى 5.6 غيغاواط، مما يوفر أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء دولة الامارات العربية المتحدة كل عام، وبما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بملايين الأطنان".

وذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن "فرق التشغيل في محطات براكة سيخصص لتنفيذ برنامج شامل للاختبارات، قبل بداية تشغيل مفاعل المحطة الرابعة، حيث تجري كافة الاختبارات تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".

وأشارت إلى أنه "بعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجيا".

وتعمل محطة "براكة" للطاقة النووية بواسطة مفاعل ماء مضغوط، وشرعت في إنشائه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، غرب إمارة أبو ظبي نحو 53 كم من الرويس.

والمحطة هي أول محطة للطاقة النووية في شبه الجزيرة العربية، وأول محطة للطاقة النووية التجارية في العالم العربي، وتتكون من أربعة مفاعلات نووية APR-1400 بطاقة إجمالية تبلغ 5.600 ميجاوات.

المصدر: RT + وكالات