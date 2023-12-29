جمهورية التشيك تسلم أوكرانيا منظومات "كوب" السوفيتية الصنع للدفاع الجوي

تناقلت الشبكات الاجتماعية صورا أظهرت نقل معدات حربية سوفيتية الصنع، منها منصات المنظومات الذاتية الحركة "كوب" الصاروخية للدفاع الجوي، لمنطقة ما للخطوط الخلفية الأوكرانية .

ويعتقد رواد الشبكات الاجتماعية أن تلك المنصات هي ذاتها التي سلمتها جمهورية التشيك لنظام كييف.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي سلّم منظومات "كوب" الصاروخية للدفاع الجوي لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في المنتصف الأول لسبعينيات القرن الماضي.

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وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم توزيع تلك المعدات الحربية على كل من التشيك وسلوفاكيا. وفي الوقت الراهن تعتبر"كوب 2К12" منظومة قديمة، ولديها إمكانات محدودة في مكافحة الطائرات الحديثة. مع ذلك فإن المرحلة الماضية شهدت محاولات لتحديث تلك المعدات، وتم تزويد بعضها بصواريخ RIM-7 Sea Spa الأمريكية الصنع.

لكن كما يبدو من اللقطات المنشورة تسلمت أوكرانيا منظومات لم تطرأ عليها أية تعديلات. كما لم تطرأ تعديلات على جنازير المنصات المزودة بمحرك ديزل يولد قوة 280 حصانا. وتبلغ سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 44 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير المنصات إلى مسافة 300 كلم دون أن تتزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا