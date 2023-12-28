إيلون ماسك ينتقد تقارير إعلامية عن "هجوم روبوت" في مصنع تسلا!

انتقد إيلون ماسك التقارير الإعلامية الأخيرة عن "هجوم" روبوت على مهندس في مصنع تسلا في أوستن.

وكتب ماسك في منشور X يوم الأربعاء: "من المخزي حقا أن تقوم وسائل الإعلام بكشف إصابة حدثت قبل عامين بسبب ذراع روبوت صناعي بسيط من نوع Kuka (موجود في جميع المصانع)، وتلمح الآن أنها بسبب Optimus".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يرد على مستخدم X، الذي شارك تقريرا لـ"ديلي ميل" يوم الثلاثاء حول حادث روبوت في المصنع عام 2021.

Correct.



Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023

وغطت The Information الحادثة أيضا في قصة نشرت الشهر الماضي. ووفقا للتقرير، قال شاهدان إن مهندسا كان يقوم بتشغيل تحديثات البرامج على روبوتات المصنع عندما تم إمساكه وتثبيته على السطح بواسطة إحدى الآلات.

وقال الشهود أيضا إن المهندس ترك ينزف بعد أن غرز الروبوت مخالبه في جسده. وفي النهاية، نجا المهندس من الروبوت عندما ضغط عامل آخر على زر التوقف في حالات الطوارئ، وفقا لـInformation.

إقرأ المزيد

ومع ذلك، يبدو أن غضب ماسك من منشور "ديلي ميل" كان بسبب تأطيره للحادث، حيث استخدم صورة مصغرة تظهر روبوتات تسلا Optimus التي تشبه البشر، وليس ذراع الروبوت Kuka الذي شارك في حادثة 2021.

ولن يكون دفاع ماسك عن روبوتات Optimus مفاجئا، لأنه يعلق عليها آمالا كبيرة. وعندما كشف النقاب عنها العام الماضي، قال إن الاقتصاد يمكن أن يصبح "شبه لا نهائي" إذا كانت روبوتات Optimus قادرة على العمل اليدوي.

وقال ماسك حينها: "هذا يعني مستقبلا من الوفرة. مستقبل لا يوجد فيه فقر، حيث يمكنك الحصول على ما تريد من المنتجات والخدمات".

ومع ذلك، فإن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تلاحق منذ فترة طويلة مصانع تسلا التابعة لماسك. وفي عام 2020، قال المنظمون في كاليفورنيا إن شركة تسلا أرسلت إليهم تقارير غير كاملة عن إصابة المصنع.

ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط. ففي الآونة الأخيرة، قال المفتشون الصينيون إنهم يريدون معاقبة الشركة بسبب نقاط الضعف في السلامة، وفقا لشركة Caixin Global.

ووفقا للتقرير، توفي عامل بمصنع تسلا في شنغهاي بعد أن سحقته معدات المصنع.

وفي أكتوبر، رفضت شركة تسلا ادعاءات الاتحاد الألماني ووسائل الإعلام في البلاد بأن مصنع برلين Gigfactory يفتقر إلى أحكام السلامة المناسبة.

المصدر: بيزنس إنسايدر