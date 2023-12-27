صحيفة: اكتشاف "ثغرة أمنية" في أنظمة سيارات تسلا!

ذكرت صحيفة Der Spiegel أن خبراء في أمن المعلومات في جامعة برلين التقنية تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية في أنظمة سيارات تسلا، يمكن من خلالها الوصول إلى أنظمة القيادة الذاتية للسيارات.

وجاء في منشور للصحيفة:" أفاد 3 مختصين في أمن المعلومات أنهم تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية في أنظمة سيارات تسلا الحديثة، يمكن من خلالها الوصول تقريبا إلى اللوحة التي تتحكم بنظام الطيار الآلي في سيارات تسلا الحديثة، وتمكنوا من قراءة الأجزاء الرئيسية للنظام، وتمكنوا من استعادة فيديو محذوف يحوي على صور لسائق تسلا".

وأشار المختصون الذين اكتشفوا المشكلة إلى أنهم غير مهتمين ببيع المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر، فهم باحثون في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، يبحثون عن نقاط الضعف البرمجية غير المعروفة ويبلغون عنها الشركات لحماية المستخدمين بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية المحتملة، ونوهوا إلى "أن المشكلة المذكورة موجودة في جميع سيارات تسلا".

إقرأ المزيد

وقال أحد المختصين، كريستيان ويرلينغ:"لقد فوجئنا للغاية بمدى سهولة الوصول إلى أسرار تسلا، من الممكن فهم وربما حتى تكرار جزء كبير من نظام الطيار الآلي باستخدام المعلومات المقروءة وما يتم تعلمه منها".

المصدر: تاس