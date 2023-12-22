"تسلا" تطلق مشروعا كبيرا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في شنغهاي

ذكرت وكالة شينخوا أن شركة "تسلا" الأمريكية أطلقت في شنغهاي مشروعا لاستحداث مصنع كبير لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة.

وتبعا للوكالة فإن الاتفاقية لشراء الأرض المخصصة للمصنع الجديد تم توقيعها في شنغهاي صباح الجمعة 22 ديسمبر الجاري، وأقيمت احتفالية مخصصة لهذا الحدث.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع المذكور بالإنتاج في الربع الرابع من عام 2024، إذ سينتج 10 آلاف بطارية من نوع Megapack في السنة.

وبطاريات Megapack هي بطاريات قوية لتخزين الطاقة يمكن وصلها مع الشبكات الكهربائية لمنع انقطاع التيار في أثناء عمل الشبكات.

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وتمتلك "تسلا" أيضا مصنعا لإنتاج السيارات في شنغهاي، انتهت من تشييده عام 2019، وينتج هذا المصنع مركبات Model 3 وModel Y، ومنذ أكتوبر 2020 صدّر هذا المصنع سيارات Model 3 إلى العديد من الدول الأوروبية منها: الدنمارك وسويسرا والسويد وإسبانيا وهولندا والنرويج.

ووفقا لأحدث البيانات فقد تم تجميع 850 ألف سيارة في المصنع المذكور منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الفائت، وهو ما يزيد بنسبة 30% عن نفس الفترة من عام 2022.

المصدر: تاس