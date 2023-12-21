خبير: البشرية لن تتخلى عن النفط خلال الخمسين سنة القادمة

أعلن الأكاديمي الروسي أليكسي كونتوروفيتش، أن البشرية لن تتمكن تماما من التخلي عن النفط خلال الخمسين سنة المقبلة.



وكان الأكاديمي الروسي قد أدلى بتصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء قبل وفاته بأيام أشار فيه إلى أن مسألة الانتقال إلى أنواع جديدة من مصادر الطاقة ستظهر أعوام 2050-2070 عندما تبدأ موارد النفط والغاز والفحم بالنفاد.

إقرأ المزيد

وقال: "يتزايد استهلاك النفط والغاز والفحم في العالم، لذلك لا يمكن في هذه الحالة رفض أي من موارد الطاقة أو حتى التخلي عن موارد الطاقة التي توفر اليوم 70 بالمئة من احتياجات البشرية. بالطبع يعلم الجميع أن هذه الموارد ستنفد. وهذه حقيقة واضحة تماما، حيث وفقا للتقديرات سيحدث هذا في منتصف القرن الحادي والعشرين، وربما في السبعينيات".

وأضاف موضحا "لقد بلغ استخراج النفط في روسيا والعالم ذروته، والغاز يقترب من ذلك أيضا. ولكن مستقبلا سيؤدي هذا إلى نقص هذه الموارد. وبالإضافة إلى ذلك هناك تقلبات، مثل التضخم والأوبئة، والأزمات، وهذه جميعها مجرد تقلبات على خلفية الاتجاه العام للنمو في استهلاك الطاقة".

ووفقا له، سوف يستمر الاتجاه التصاعدي في استهلاك الطاقة. ويقول: "يستهلك 70 بالمئة من إجمالي الطاقة التي تنتجها البشرية حاليا أقل من مليار شخص - أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. و هو ما يسمى بالمليار الذهبي. أما الـ 5- 6 مليارات المتبقية فيستهلكون 30 بالمئة فقط. وسوف نصل في خمسينيات القرن إلى الحد الأقصى، حيث لن يزداد حجم النفط المستخرج، ولكن سيزداد عدد سكان المعمورة يصاحبه ازدياد عدد البلدان الراغبة في الحصول على الطاقة".

المصد: تاس