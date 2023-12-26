لا تزال الدبابات البولندية PT-91 Twardy تتكبد خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في محور زابوروجيه العملياتي من قبل مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية. وأظهر الفيديو دبابة PT-91 Twardy غارقة في حفرة كبيرة مملوءة بالماء خلفتها قنبلة جوية.

ولم يذكر كيف وقعت هذه المدرعة المقاتلة في الفخ، ولكن تم عرض شريط ممزق من الجنزير الأيمن. ومن غير المستبعد أن يكون هذا الضرر قد حدث بعد أن راوحت الدبابة في المكان وانزلقت إلى الحفرة المملوءة بالماء. ويبدو أن أفراد طاقم الدبابة هربوا.

وكان الأوكرانيون قد حاولوا في وقت سابق الترويج لهذا النموذج المعدل من دبابة "تي – 72 إم 1" القديمة السوفيتية الصنع. لكنها أظهرت في الأوضاع القتالية الحقيقية قدرات متواضعة، واتضح أنها قابلة للاحتراق بشكل سريع.

وصارت مدافع AHS Krab الذاتية الحركة المصنعة في بولندا وكوريا الجنوبية، التي تزن 48 طنا هي أيضا تعاني من مشاكل كبيرة في أوكرانيا. وتعود تلك المشاكل إلى عدم قابليتها على السير في الأوحال السوداء التي تتميز بها منطقة دونباس في الخريف و الشتاء، فاتضح أنها تغرق بسرعة في تلك الأوحال، وتعجز عربات الإجلاء التي يفتقر إليها الجيش الأوكراني أصلا عن إنقاذها وقطرها إلى الخطوط الخلفية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا