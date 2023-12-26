وسائل إعلام: أمريكا تصنع هياكل تحاكي الأسلحة الروسية لتدريب جيشها

ذكرت قناة "militarycolumnist" على تليغرام أن شركة أمريكية تصنع هياكل عالية الجودة لمعدات دفاع جوي سوفيتية وروسية لتدريب القوات المسلحة الأمريكية على التعامل مع مثل هذه المعدات.

ويظهر في الصور التي نشرتها القناة هياكل تحاكي منظومات "بوك" الصاروخية الروسية، وعربات ومدرعات رادارية، وأنظمة الدفاع الجوي الروسية المتوسطة والبعيدة المدى.

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وكان موقع Defence Blog قد أشار في وقت سابق أيضا إلى أن "القوات المسلحة لدول الناتو، وخاصة الجيش الأمريكي، تتدرب على قتال الجيش الروسي، وأن دفعة من المعدات العسكرية وصلت إلى ميناء بريمرهافن الألماني، وشوهدت لدى القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا هياكل تشبه الأسلحة والمعدات الروسية".

المصدر: وكالات روسية